Verwandlung eines traurigen Hauses

Wir machen heute einen kleinen Ausflug zu unseren Nachbarn im Osten. Die polnische Architekturlandschaft ist übersäht mit alten Häusern von zweifelhafter Attraktivität. Zu lange wurden diese Gebäude vernachlässigt und verwahrlosten über Jahre und Jahrzehnte hinweg, sodass man in einigen von ihnen heute nicht einmal mehr wohnen kann. Ganz so schlimm war es um das Haus, dessen beeindruckende Verwandlung wir euch heute zeigen wollen, nicht bestellt, aber es zeigte sich vor den Umbauarbeiten dennoch alles andere als attraktiv, modern und zeitgemäß. Was unsere Experten von Sasiak – Sobusiak daraus gemacht haben, seht ihr auf den folgenden Bildern.