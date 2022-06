Und am Ende der Straße steht ein Haus am See

Was für südeuropäische Länder das Haus am Meer ist, ist für uns Deutsche das Haus am See. Wir verbinden mit diesem Ensemble pure Idylle, von der nicht nur kleine Bürger träumen, sondern auch Musiker, die darüber einen ganzen Song schreiben.

Wir zeigen euch heute ein solch begehrtes Exemplar. Das Haus steht am Schwielowsee in Brandenburg und wurde von dem Architekturbüro Wolff:Architekten geplant. Der landwirtschaftlich geprägte Entwurf nimmt die natürliche Umgebung auf und bildet eine perfekte Einheit von Architektur und Natur.