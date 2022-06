Grün wohnen über der Stadt

In einer äußerst begehrten Wohnlage in Stuttgart findet man dieses schmucke Ökohaus. Auf dem Berg über der Stadt thront das dreigeschossige Gebäude, welches sich architektonisch am Bauhausstil orientiert. Die verwendeten Baustoffe sprechen allerdings eine andere Sprache – statt kühler Eleganz, wurde viel Wert auf natürliche Materialien, die Wohnlichkeit ausstrahlen, sowie eine umweltfreundliche Energiebilanz gelegt.

Wir zeigen euch, wie die Bauherren von KitzlingerHaus ein attraktives Einfamilienhaus zum Wohlfühlen geschaffen haben.