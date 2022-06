DIY-Projekte mit Gelinggarantie

DIY (Do It Yourself) steht derzeit hoch im Kurs. Wir machen lieber Dinge selber anstatt sie zu kaufen, denn meist ist das nicht nur preiswerter, sondern auch wesentlich kreativer. Leider sind viele von uns weder ausgewiesene Heimwerkerhelden noch übermäßig kreativ und deshalb oft ein wenig überfordert und eingeschüchtert, wenn es darum geht, ein cooles DIY-Projekt umzusetzen. Deshalb wollen wir euch heute ein paar inspirierende Ideen zeigen, die wirklich einfach selbst zu machen sind und auch mit zwei linken Daumen nicht schief gehen können.