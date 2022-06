Illuminierung kultureller Bauwerke

Das Stadtpalais Liechtenstein in Wien wurde Anfang des 18. Jahrhunderts fertiggestellt und war seinerzeit das erste bedeutende hochbarocke Bauwerk. Umso wichtiger ist bei solch altehrwürdigen und in der Regel denkmalgeschützten Bauwerken die entsprechende Lichtinstallation: Die prunkvollen Räume sollen gebührend ausgeleuchtet, die Materialien und Farben dabei allerdings nicht strapaziert werden.

In dem Stadtpalais wurden 2.000 alte Glühbirnen durch moderne und energiesparende LEDs ersetzt. Allein in diesem vergoldeten Zinkkronleuchter im Tanzsaal sind 267 Leuchten notwendig. Das Besondere an diesen LED-Lichtern: In Form von Wachskerzen fügen sie sich perfekt in das barocke Ambiente ein.