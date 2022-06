So klappt's mit dem Zusammenziehen!

In diesem Bad werden die Träume jeder Frau wahr. Ein romantisches Bad bei Kerzenschein lädt zu Entspannung unter dem lichtdurchfluteten Dach ein. Der Holzboden und die Holzoberflächen sorgen für ein wohnliches, warmes Ambiente und das von einem Experten angefertigte Regal unter der Dachschräge bietet genügend Stauraum für Handtücher, Kosmetikartikel und alles, was Frau sonst noch braucht. Der großzügige Spiegel macht nicht nur die Make-up-Routine zum Kinderspiel. Belegen Gäste “sein” Bad, ist in ihrem auch noch Platz für ihn. Auf dem Wannenrand finden große Kerzen Platz oder der Duft von Kerzen erfüllt den Raum. Lavendelnoten entspannen bei einem Bad am Abend oder der frische Duft von Orangen oder anderen Zitrusfrüchten belebt am Morgen. Die Waschbecken-Lösung ist so großzügig, dass nicht nur zwei Waschschalen in elegantem Design Platz finden, sondern auch noch ein großer Strauß frischer Blumen. Die Wanne verleiht dem Bad trotz seinem schlichten Design einen femininen Touch und lässt den Raum weicher wirken.