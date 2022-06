Ausdrucksstarke Farben für kleine Küchen

Bei Rot, Gelb und Orange handelt es sich um sehr warme Farben, welche die Küche auflockern können. Die drei Farben wirken sehr freundlich und bieten gleichzeitig Abwechslung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nicht nur die Gestaltung der Wand in diesen Farben vornehmen, sondern auch die Möbel entsprechend wählen. Wem die Farben zu knallig sind, kann die softere Variante und damit Pastelltöne wählen. Diese tauchen die Küche in eine sanfte Farbe, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Rot, Orange und Gelb stellen Nuancen einer Farbfamilie dar. Sollte euch eine Entscheidung nicht möglich sein, steht es euch frei, alle drei Farben in einem Raum zu verwenden. Werden die Farben sorgfältig in Einklang gebracht, können sie eine sehr harmonische Wirkung auf die gesamte Küche freisetzen. Es ist auch möglich, die Farbgestaltung auf den gesamten Raum auszudehnen. Dadurch könnt ihr, neben dem Mobiliar, ebenso Fußboden, Decke und Wände in die Gestaltung mit einbeziehen.