Zu wenig Platz? Stauraum-Ideen fürs Wohnzimmer

Es ist absolut irrelevant, ob ihr einen Haushalt in einer Villa, einem Bungalow oder in einem kleinen Appartement führt, in den eigenen vier Wänden ist Stauraum immer gefragt. Neben Stauraum im Wohnzimmer, wird auch immer in Küchen oder im Flur nach geeigneten Flächen zur Lagerung der unterschiedlichsten Dinge gesucht. Diese Tatsache resultiert aus dem Umstand, dass alle Beteiligten eines Haushalts immer den Eindruck haben, es würde zu wenig Platz geben, Utensilien ordentlich und unsichtbar zu verstauen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass wir uns ungern von Dingen trennen, auch wenn sie uns lediglich während des Umzugs bei der Steigerung unserer Fitness unterstützen. Trotzdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie attraktiver und dezenter Stauraum im Wohnzimmer und anderen Räumlichkeiten integriert werden kann. Obwohl die meisten Lösungen nicht besonders viel Aufwand erfordern, ist es hilfreich, wenn ihr über ein wenig Kreativität und etwas handwerkliches Geschick verfügt. Zunächst ist es jedoch empfehlenswert, wenn ihr euch ausreichend mit Anregungen aus den unterschiedlichsten Quellen versorgt, um im Anschluss die Lösungen zu wählen, die am ehesten zu eurem Geschmack und Interieur passen.