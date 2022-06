So kannst du Ecken clever nutzen

Auf der Suche nach mehr Platz in den eigenen vier Wänden, werden oftmals Ecken und Nischen übersehen, die eigentlich sehr schön eingerichtet werden können und auch sehr viel Platz zu bieten haben. Ecken ergeben sich nicht nur aus architektonischen Gegebenheiten, sondern sie können auch während der Einrichtung des Wohnraums entstehen. Einfachstes Beispiel hierfür ist der Wohnzimmerschrank. Nicht selten wird er in der Mitte einer Wand aufgestellt. Meistens bleiben rechts und links von ihm ein paar Zentimeter Platz. Dies wirkt zunächst synchron und optisch ansprechend. Unterm Strich resultiert daraus ungenutzter Raum. Dieser Raum kann mit wenig Aufwand sinnvoll genutzt werden. In solchen Nischen kann Stauraum entstehen. Aber auch wenn ihr über ausreichend Platz verfügt, muss der Raum nicht verschenkt werden, sondern kann zu dekorativen Zwecken genutzt werden. Abhängig von eurem Geschmack, profitiert davon das gesamte Raumklima. Hinsichtlich Dekoration und Accessoires, bietet sich euch eine große Vielfalt. Nutzt diese und lasst euch ausreichend inspirieren.