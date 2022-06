Dekorieren für Dummies: So wird's stilvoll

Ein Dekorations-Ratgeber für Einsteiger empfiehlt sich immer dann, wenn ihr euch nicht so oft mit Dekorationen und Accessoires beschäftigt und aus dem Grund manchmal etwas hilflos seid. Das ist nicht verwerflich, schließlich beinhaltet dieser Bereich der Innenraumgestaltung eine unüberschaubare Menge mit Möglichkeiten und Materialien. Dekorationen können mit Möbelstücken realisiert werden oder auch einfach durch klassische Bilder und Vasen. Darüber hinaus gibt es moderne Beleuchtungsmethoden, mit welchen attraktive Lichteffekte und eine stimmungsvolle Atmosphäre im Raum erzeugt werden können. Um bei dieser Vielfalt den Überblick nicht zu verlieren, ist es sinnvoll, wenn ihr euch, unter Einbeziehung eurer Einrichtung, zunächst einige Anregungen zum Thema Dekoration besorgt. Schaut euch in eurer Umgebung um und haltet fest, was euch anspricht und welche Dekorationen euch besonders imponieren. Nutzt Einrichtungshäuser und den Alltag, um die Dekoration zu finden, die eurem Geschmack am meisten zusagt. Bevor ihr eure Wahl trefft, setzt ihr euch mit allen Haushaltsteilnehmern zusammen, um zu beraten, welche Accessoires und welcher Stil euer Heim zukünftig bereichern soll.