Tipps für eine flexible Einteilung des Wohnraums

In Vergleich zu früheren Baustilen fallen in der heutigen Zeit die Wohnräume teilweise etwas größer aus. Selbst bei Einzimmer-Appartements kommt es nicht selten vor, dass der einzige Raum mit einer Größe von mehr als 45 Quadratmeter überzeugt. Doch egal welche Größe eure eigenen vier Wände auch besitzen, eine Couch benötigt man immer. Bei so großen Räumlichkeiten eignen sich Sofalandschaften als indirekter Raumteiler. Sie sind vielseitig einsetzbar und können von ansprechenden Zimmerpflanzen in der richtigen Größe und in ihrem Zweck unterstützt werden. Greift ihr zu einer Sofalandschaft mit Bettkasten, bleibt euch ausreichend Platz, um beispielsweise eine geschmackvolle Essecke zu gestalten.