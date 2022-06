Ab in die freistehende Badewanne! 10 coole Designs

Als vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren in Griechenland die erste Badewanne gebaut wurde, handelte es sich dabei um ein frei im Raum stehendes Modell – und so blieb es auch lange Zeit, bis all die Waschzuber und Liegewannen schließlich im 20. Jahrhundert von der Einbauwanne abgelöst wurden. Diese klassische Einbauwanne aus Acryl dominierte ein halbes Jahrhundert deutsche Badezimmer und das gute alte freistehende Modell kannte man nur noch von historischen Fotos oder aus Altbauwohnungen. Seit einigen Jahren jedoch feiert die freistehende Badewanne ein fulminantes Comeback und erobert unsere Herzen im Sturm. Mit ihr kehrt eine jahrtausendealte Badkultur in unsere Wohnungen zurück – und wird dabei auf vielseitigste Art und Weise modern und innovativ interpretiert. Wir haben euch zehn Modelle mitgebracht, die mit außergewöhnlichen Details und raffinierten Extras punkten und Luxus pur in euer Badezimmer bringen.