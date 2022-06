Verjüngungskur für Jugendstilwohnung

Die todschicke Wohnung, die wir euch heute vorstellen, führt uns in die Hansestadt Hamburg. Dort befindet sie sich in einem vierstöckigen Jugendstilhaus. Bevor die Wohnung jedoch zu dem Schmuckstück werden konnte, was sie jetzt ist, waren umfassende Sanierungs- und Renovierungsarbeiten erforderlich. Für 96.000 Euro wurden Elektrik, Wasserleitungen und Gasheizungssystem neu eingebaut und die Bausubstanz von Grund auf renoviert.

Schauen wir mal, wie die Sanierung der Wohnung inklusive der Wiederherstellung der Jugendstilelemente von den RF Architekten umgesetzt wurde.