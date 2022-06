Die schlaue Art zu bauen

Das Haus wurde an einem Osthang errichtet, was eine problematische Situation in Bezug auf die Besonnung darstellte. Dieses kleine Manko konnte allerdings durch die fantastische Aussicht auf die andere Talseite aufgewertet und wettgemacht werden. Die Fassade wurde so errichtet, dass sie durch massive, tragende Kerne und Betondecken im Inneren von ihrer tragenden Funktion entlastet wird. Das Äußere des Hauses wurde im modernen, geradlinigen Stil gestaltet, der durch die angesagte graue Farbe und die vorgesetzten Holzelemente unterstrichen wird.