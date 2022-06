Ein Haus steht Kopf

Der monolithische Bau erinnert an einen schwarzen Felsen, der aus einer grünen Auenlandschaft wächst. Das Haus wurde in Mischbauweise errichtet. Direkt vor Ort wurden die massiven Fertigteile hergestellt, die sich mit vorfabrizierten Leichtbauteilen paaren und in Kombination besonders effizient sind. Zudem wurde die gesamte Fläche des Dachs mit Photovolatik- und Solarthermieelementen bedeckt.