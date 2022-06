Das Sonnenhaus

Bereits beim ersten Blick auf das Haus, das einem Holzwürfel nachempfunden wurde, wird sein unverwechselbarer Charakter deutlich. Trotz der extavaganten kubischen Form fügt sich das Gebäude harmonisch in seine Umgebung ein, was auch an den natürlichen Materialien liegt, die hier verbaut wurden. Die Fassade ist dominiert von einer Holzdeckelschalung aus sägerauer Lärche, die den Baukörper in seiner Struktur und Form unterstützt. Die dahinter stehenden Außen- und Zwischenwände wurden alle in unterschiedlichen Stärken in Kreuzlagenholz ausgeführt. Die Holzfassade wird ergänzt durch eine Kombination aus Sichtbeton und ökologischer Seegrasdämmung.