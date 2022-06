Camping im Baumhauszelt

Am Konzept Camping scheiden sich die Geister: Die einen sind passionierte Camper, die ihren Urlaub am liebsten im Zelt irgendwo in der Wildnis verbringen, den anderen stellen sich schon beim Gedanken an unbequeme Isomatten und klamme Schlafsäcke die Nackenhaare auf. Doch diese Zeiten sind vorbei. Unsere Experten von Tentsile haben nämlich eine echt coole Konstruktion entwickelt, die Campingfans und -gegner gleichermaßen beeindrucken dürfte – ein Baumhauszelt! Oder ist es eher ein Hängemattenzelt? Einigen wir uns auf eine überaus gelungene Kreuzung aus Baumhaus, Zelt und Hängematte. Aber seht selbst!