7 überzeugende Gründe, den skandinavischen Stil zu lieben

Bunte Blumen, blauer Himmel, frische Brise und rotes Holzhaus – so stellt man sie sich vor, die typisch nordische Landidylle. Skandinavische Gärten sind in erster Linie geprägt von natürlicher Schönheit. Penibel gestutzte Rosen oder ein akkurat getrimmter Rasen sind hier fehl am Platz. Und genau darin liegt der Reiz des skandinavischen Gartenstils: Aufgrund des nur begrenzten Eingriffs in die Natur durch menschliche Hand und des absoluten Verzichts auf chemische Hilfsmittel können die Pflanzen ungestört wachsen und sich in ihrer wahren ursprünglichen Pracht entfalten. Ein weiteres charakteristisches Merkmal skandinavischer Gärten neben der naturbelassenen Zierde: der Nutzen. Das heißt, egal ob Kräuter, Obst oder Gemüse, nordische Gärten sind in erster Linie funktional.

Natürlichkeit, Schlichtheit und Nutzen sind also die Grundprinzipien für Garten und Beete. Man folgt dem Fluss der Natur, lässt die Gärten so unbegrenzt wie möglich wachsen. Die Beete werden durch Rasenflächen natürlich begrenzt. Beerensträucher und Obstbäume, Rhododendron und Buschwindröschen, Rosen, Hortensien und Klematis wechseln sich ab. Alles wirkt natürlich, aber nicht wild: Der Garten im skandinavischen Stil ist minimalistisch und in seiner Natürlichkeit einfach gemütlich.