Villa mit Traumbad

Heute stellen wir euch eine Villa vor, deren Grundfläche von 270 Quadratmetern mehr als verdoppelt wurde. Was die Architekten von BMB Architektur + Design auf den neuen 600 Quadratmetern alles untergebracht haben, zeigen wir in der Fotoserie. Der Umbau der Villa folgte dem Konzept, sie mit der umliegenden Natur in Verbindung zu bringen. Daher haben alle Etagen einen direkten Zugang zum Garten.