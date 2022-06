Extravagante Tische

Der Tisch ist ein unverzichtbares Einrichtungsobjekt – sei es nun in der Küche, im Wohnzimmer oder irgendwo sonst in der Wohnung. Hier essen oder spielen wir, malen, schreiben, arbeiten, wir stellen Dinge ab, legen unseren Kopf oder auch manches Mal die Füße darauf. Mit diesen extravaganten Tischen hier macht all das noch mehr Spaß und es sieht auch noch super aus!