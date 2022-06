Tipps für die Gestaltung einer Hausbar

Und da wir schon bei Filmkulissen sind – diese Hausbar könnte auch wunderbar in die Kultserie Mad Men passen, die in den 60er Jahren spielt. Mit seinem eleganten und einzigartig klassischen Design schreit dieses Sideboard förmlich danach, zur Hausbar umfunktioniert zu werden. Jetzt fehlt nur noch ein Sessel, in dem wir uns im Anzug mit einem Whiskeyglas in der Hand niederlassen können.