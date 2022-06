Das Babyzimmer einrichten

Für die Anfangsmonate kaufen viele Eltern eine Wiege, die für Ruhe, Geborgenheit und einen erholsamen Schlaf sorgt. Ob man sich dabei für ein klassisches Modell in traditioneller Optik entscheidet oder für die moderne Variante, bleibt dem persönlichen Geschmack der Eltern überlassen. Auch was die Farb- und Materialwahl angeht, ist das Angebot facettenreich. Man sollte sich allerdings vor dem Kauf genau überlegen, wo man die Wiege aufstellen will. Soll sie einen festen Platz im Babyzimmer haben oder auch im Schlaf- und Wohnzimmer zum Einsatz kommen? In diesem Fall sind Wiegen mit Rädern eine praktische Lösung.