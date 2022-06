Cooles Townhaus in Berlin-Mitte

Wie aufrecht stehende Soldaten reihen sich die Stadthäuser aneinander und bilden eine hohe Wand. Neben der aufwendigen Fassade besticht die relative Höhe, sodass sich das Raumprogramm auf insgesamt sechs Geschossen erstreckt. Das Verhältnis von Wandfläche und Öffnung leitet sich von der Nutzung der innenliegenden Räume ab.

Der Eingang wurde nach hinten gerückt und verstärkt die dreidimensionale Wirkung ungemein. In der zweiten Etage lagert ein schmales horizontales Fenster, dahinter befindet sich das Badezimmer. Fremde Einblicke sind in diesem Bereich natürlich nicht erwünscht. In der höchsten Ebene ordnet sich das elterliche Schlafzimmer an. Da die höchste Etage als Staffelgeschoss ausgebildet wurde, blieb eine Freifläche von 13 Metern, die als vorgelagerte Dachterrasse genutzt wird.