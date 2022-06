Die heißesten Wandfarben Trends des Jahres

Sonnengelb ist eine weitere Trendfarbe, die Aufsehen erregt und ein wenig Mut erfordert. Die Assoziationen, die man mit diesem fröhlichen Ton hat, sind durchweg positiv: Man denkt an Sommer, Sonne, Sonnenblumen, an spritzige Zitrusfrüchte und jede Menge Spaß und Lebensfreude. Wer sich dieses Lebensgefühl nach Hause holen will, streicht seine vier Wände in leuchtendem Gelb – allerdings möglichst nicht das Schlafzimmer oder das Arbeitszimmer, denn in diesen Räumen wollen wir zur Ruhe kommen beziehungsweise uns konzentrieren, weshalb dort eher kühlere Töne gefragt sind. In allen anderen Zimmern sorgt Gelb als sonnigster unter den aktuellen Wandfarben Trends für Leben und Spaß – vor allem in Kombination mit Weiß oder coolen Komplementärfarben.