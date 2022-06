6 Tipps für konzentriertes Arbeiten von Zuhause aus

Gerade dann, wenn ihr regelmäßig am PC arbeitet, sind eure Augen ohnehin einer großen Belastung ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, beim Einrichten des Arbeitszimmers auf die optimalen Lichtverhältnisse zu achten. Entscheidet euch am besten immer für eine Mischung aus natürlichem Sonnenlicht sowie Decken-, Schreibtisch- und Wandlampen. Die künstlichen Lichtquellen spielen natürlich gerade in der „dunklen Jahreszeit“ eine tragende Rolle. Sie geben euch die Möglichkeit, auch dann, wenn die Tage kürzer werden, individuelle Lichtverhältnisse zu schaffen, die sich an eure Arbeitsweise anpassen. Eine hochwertige Schreibtischlampe ist in diesem Zusammenhang Gold wert. Am besten nutzt ihr hier ein Modell, dessen Arm bzw. Hals ihr jederzeit verstellen und damit an den Rest eurer Arbeitsumgebung anpassen könnt. Gerade in diesem besonderen Raum gilt, dass es sinnvoller ist, sich besser für eine Lichtquelle zu viel als zu wenig zu entscheiden.