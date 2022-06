Neuanfang für ein heruntergekommenes Haus

Vom Badezimmer liegt uns nur ein Nachher-Foto vor, aber es war vorher in dem gleichen Zustand wie die Küche, also völlig veraltet und heruntergekommen. Hier seht ihr, was unsere Experten daraus gemacht haben – eine super moderne, durchgestylte und komfortable Wellness- und Wohlfühloase, die mit einer luxuriösen Ausstattung, klaren Formen und hochwertigen Materialien überzeugt.