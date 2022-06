Die 10 besten Tipps für coole Jugendzimmer

Stauraum ist in jugendlichen Zimmern besonders wichtig. Denn meist ist man dann genau in der Phase, in der man sich offiziell zwar von Teddy & Co. verabschiedet hat, diese aber in Wahrheit noch im Schrank schlummern und darauf warten, Jahre später wieder sehnsüchtig in die Arme geschlossen zu werden. Und da man im Teenageralter in der Regel ungern Wert auf eine penible Ordnung legt, ist versteckter Stauraum umso wertvoller. Klingelt spontan der Kumpel oder Schwarm an der Tür, kann man nämlich schnell sämtliche Kleidungsberge hinter verschlossenen Türen verstecken.

Wie coole Jugendzimmer, die zugleich praktisch sind, eingerichtet sein können, sehen wir an diesem Beispiel des Möbelgeschäfts Meblik. In diesem Zimmer setzt man auf dezente und zeitlose Farben, die sich auf lange Sicht bewehren.