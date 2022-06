Traumhaus im Paradies

Heute reisen wir in ein absolutes Ferienparadies – an die Riviera Maya in Mexiko. Hier hat unser Experte Enrique Cabrera für seine Kunden ein echtes Traumhaus erschaffen – inklusive Pool und Ausblick ins Grüne. Im Mittelpunkt des Entwurfs stand die Reduktion auf das Wesentliche, die durch eine klare Formensprache, eine reduzierte Farbgebung und hochwertige Materialien erreicht wurde, sowie die unmittelbare Nähe zur Natur – ins Wohnkonzept integriert durch große Glasfronten und transparente Schiebetüren.