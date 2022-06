Tapete im Schlafzimmer? Was du darüber wissen solltest!

Wenn ihr euch für eine Tapete entschieden habt und wisst, wie viele Wände ihr damit tapezieren wollt, geht es an die Vorbereitung. Vor dem Tapetenkauf müsst ihr erst einmal berechnen, wie viele Tapetenrollen benötigt werden. Dazu messt ihr den Raum genau aus und ermittelt so die Wandfläche, gegebenenfalls auch die Deckenfläche. Aus diesen Angaben und dem Rollenmaß könnt ihr ausrechnen, wie viele Rollen ihr braucht. Bitte beachtet bei Mustertapeten, dass sich je nach Größe des Print mehr oder weniger Verschnitt ergeben kann. Kauft lieber ein oder zwei Rollen mehr, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann müsst ihr den richtigen Tapetenkleister wählen. Alle Tapeten haben verschiedene Untergrund- und Nutzungsbedingungen, also lest euch diese Angaben erst einmal durch, um zu wissen, welches Werkzeug und welchen Kleister ihr benötigt und wie Ihr den Untergrund vorbereiten müsst. Die Angaben findet ihr meist auf dem Beilegezettel der Tapete. Was ihr auf jeden Fall braucht: einen Tapeziertisch, Bleistift und Zollstock, Spachtel, Cuttermesser, Tapezierbürste, Tapezierschere und vielleicht noch eine Moosgummirolle. Wenn ihr alles beisammen habt, bereitet ihr den Untergrund vor. Die Wände und Decken müssen vor dem Tapezieren glatt, sauber und trocken sein, darüber hinaus gleichmäßig saug- und tragfähig. Diese Eigenschaften erzielt ihr mit der richtigen Grundierung. Ist die Grundierung nach etwa zwei Stunden getrocknet, bringt ihr die Tapeten an und glättet sie mithilfe einer Tapezierbürste. Zum Schluss entfernt ihr mit dem Cutter noch die überstehenden Reste und sorgt so für eine bündige Linie.