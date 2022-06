Eine Villa zum Verlieben

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf den Poolbereich der Villa und den Ausblick, den man von dort aus genießen kann. Pool und Garten grenzen direkt an den kleinen, idyllischen See hinter dem Grundstück und gewähren eine atemberaubende Sicht auf das Wasser, die umliegenden Felder und die Häuser am anderen Ufer. Auf diese Weise entsteht jeden Tag aufs Neue Urlaubsgefühl pur im eigenen Zuhause.