Moderne Idylle

Gen Westen öffnet sich das Haus mit zahlreichen großzügigen Fenstern in Richtung Gartenfläche. Das Gebäude wurde als vorgefertigter Element-Holzbau erstellt und verfügt über eine Solaranlage auf dem Dach sowie eine unterstützende Pelletheizung. In seine dörfliche Nachbarschaft gliedert es sich harmonisch ein und nimmt in der bäuerlichen Bebauung von der Typologie her den Platz einer Remise ein. Dementsprechend wurde auch die Gestaltung der Fassade an eine solche Remise angelehnt und in einer dunkel lasierten Fichtenschalung ausgeführt. Auf die in der Region sonst üblichen Fensterläden wurde bewusst verzichtet. Stattdessen wurden größere Fensterflächen mit stehenden Holzrosten kaschiert, sodass die Fenstereinteilung erst bei Dunkelheit deutlich wird.