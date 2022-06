6 schöne Einrichtungsideen für den Industrial Chic

Die Ausstrahlung einer Steinwand ist wirklich einmalig und durch kein anderes Material herstellbar. Habt ihr zu Hause eine solche Steinwand, zeigt sie unbedingt her. Und wenn es nicht die ganze Wand sein soll, weil ihr vielleicht auch Wände einreißen möchtet und größere Räume zu schaffen, so könnt ihr doch vielleicht wenigstens einen Teil zu einem bestimmten Zweck nutzen. Je größer die Steinwand jedoch, desto wirkungsvoller ist sie, wie in dem hier vorgestellten Beispiel eines Wohnzimmers, in dem eine komplette Wand plus die Fensterwand aus Stein bestehen. Hier ist besonders gut sichtbar, wie wunderbar sich Stein und Holz zusammen machen. Auch der Kamin wirkt perfekt in Szene gesetzt. Feuer ist ebenso wie Holz und Stein ein Naturelement und kommt in der passenden Umgebung hervorragend zur Geltung.

Lasst euch von unseren Experten und weiteren Ideenbüchern inspirieren und findet Möglichkeiten, euren Wohnraum im Industrial-Stil einzurichten. Manche Materialien sind vielleicht schon in eurer Wohnung vorhanden, andere holt ihr in Form von Möbeln oder Dekoelementen in euer Zuhause, um so den perfekten Industrie Style zu kreieren.