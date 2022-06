Haus der Transparenz

Bereits von der Straße kann man erahnen, dass es sich hier um ein Einfamilienhaus handelt, das wohl eine Nummer größer ist. Die Lage am Hang verspricht einen Wohnraum von höchster Intimität, da das Grundstück nicht einsehbar ist. Der geradlinige Entwurf gliedert sich in Kuben, die aufeinander gestapelt wurden. Die Transparenz, die mithilfe der Öffnungen realisiert wird, spielt eine bedeutende Rolle, die die grandiose Aussicht in das Hausinnere einbezieht. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über eine östlich lagernde Treppe im Außenbereich. Über eine Wendeltreppe in der Garage kann man direkt in das Erdgeschoss des Hauses gelangen. Es besteht die Möglichkeit, in den Schacht der Wendeltreppe einen Aufzug einzubauen.