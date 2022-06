Einfamilienhaus mit Wohlfühleffekt

Auch die Treppe, welche die beiden Ebenen des Einfamilienhauses verbindet, hat einen genaueren Blick verdient. Sie wurde so in das Raumkonzept integriert, dass sie keinerlei Platz wegnimmt und auch die Sicht nach draußen nicht behindert. Unter ihr gelangt man bequem hindurch auf die Terrasse. Im Esszimmerbereich wurden raffinierte Einbauschränke in die Wand integriert, welche ebenfalls den Wohnraum frei halten und ihn so geräumiger, luftiger und aufgeräumter wirken lassen.