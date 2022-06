Gegensätze ziehen sich an

Von der Terrasse gelangt man ins gemütliche Wohnzimmer direkt unter dem Dach. Alle Böden und Fenster im Haus wurden in hochwertigem Lärchenholz ausgeführt, was dem Innenraum eine heimelige, natürliche und freundliche Note verleiht. Durch die Fensterfronten an den beiden Giebelseiten wird das Innere des Hauses mit jeder Menge Tageslicht geflutet und wirkt so zu jeder Tageszeit hell und luftig.