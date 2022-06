Sosia – die multifunktionale Sitzgelegenheit

Sieht aus wie eine flauschige Badewanne, ist aber eine Sitzgelegenheit für draußen und drinnen. Und in dieser Form genau der richtige Rückzugsort für die Augenblicke, in denen man einfach mal nichts von der Welt wissen will und ganz alleine in aller Ruhe ein Buch lesen, Musik hören oder ein Nickerchen halten möchte.