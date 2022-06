Eine Deckenlampe mit Special Effects

Und hier ist das gute Stück, mit dem wir die Macht über das Unwetter in unserer Wohnung haben – die Fernbedienung. Den Einschlag der Blitze können wir mit den Pfeiltasten bestimmen und die Taste mit dem Notenzeichen sorgt für einen besonderen Spezialeffekt: Via Bluetooth kann das in der Wolken-Lampe integrierte Lautsprechersystem unsere Lieblingsmusik abspielen. Soviel zum Sound und nun kommt das optische Highlight: Die Blitze erscheinen sogar im Takt der Musik.