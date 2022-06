Ein Haus bekommt Zuwachs

Wenn mehrere Generationen unter einem Dach leben, kann es schnell eng werden. Daher muss Abhilfe zum Beispiel in Form eines Anbaus geschaffen werden. In diesem Fall wurden die Eltern einfach aus dem bestehenden Haus ausquartiert und erhielten einen neuen Anbau. In dem Bestandsgebäude leben die erwachsenen Kinder in einer Wohngemeinschaft zusammen. Verwirklicht wurde der Anbau von dem Architekturbüro BB Architektur GmbH aus Diepoldsau in der Schweiz.