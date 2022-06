Haus der Rockstars

Das neugebaute Einfamilienhaus, das wir euch heute vorstellen, führt uns in den schönen Schwarzwald. Im Luftkurort Seelbach fügt sich der kubische Bau harmonisch in die Gemeinde ein und ist doch ganz anders als seine Nachbarn. Die Passivhaus-Experten von Schuler Architekten haben durch intelligente Planung und in enger Zusammenarbeit mit den Bauherren und Baufirmen ein Haus geschaffen, das auf ganzer Linie überzeugt.