Visionäre Architektur – Jürgen Mayer H.

Das Architekturbüro Jürgen Mayer H. in Berlin fällt durch besonders eigenwillige Formen und Materialien aus. Die Entwürfe muten futuristisch an und zeugen von dem besonderen Konzept des Architekturbüros, das es sich zum Ziel gemacht hat, das Verhältnis von Körper, Natur und Technologie in Architektur zu übersetzen. Jürgen Mayer H. wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und lehrt als Professor für Architektur an namhaften Universitäten. Mit den folgenden Bildern möchten wir einen Einblick in die vielfältige Arbeit seines Büros geben.