Von der kitschigen Rumpelkammer zum stylishen Landhaus

Besitzer von landwirtschaftlichen Gebäuden im ländlichen Raum kennen das Problem: Sind die Gebäude in einem schlechten Zustand, bleiben sie ungenutzt, verfallen und man verschenkt wertvollen Wohnraum. Meistens werden sie dann irgendwann abgerissen, aber bevor solch drastische Maßnahmen zum Tragen kommen, sollte man sich überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, die Bauten zu erhalten. Oft haben sie viel Potenzial und können nach einigen Umbauarbeiten wieder in vollem Umfang genutzt werden.

Solch unerwartete Qualitäten sah auch Designerin Magdalena Latos von Zizi Studio in einer alten, heruntergekommenen Scheune und nahm sich deren Renovierung an. Sie verwandelte sie in ein voll funktionsfähiges Haus mit elegantem und stilvollem Interieur, das trotzdem seinen ländlichen Charakter nicht verloren hat.

Seht selbst, welche tollen Ergebnisse erreicht wurden!