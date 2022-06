Wohnen mit norddeutschem Charme

Heute haben wir ein Haus für all diejenigen unter euch, die den besonderen Charme traditioneller norddeutscher Bauten lieben, dabei aber auf modernsten Wohnkomfort nicht verzichten möchten. Das Musterhaus Lüneburg von Heinz von Heiden vereint beide Ansprüche in sich und schafft so eine perfekte Balance zwischen Trend und Tradition. Das Ergebnis: ein charmantes, bodenständiges Haus mit Charakter und Regionsbezug, das technisch auf dem neuesten Stand ist, effizient Energie spart und seine Bewohner mit einem großzügigen, lichtdurchfluteten Wohnkonzept verwöhnt. Hier kommen die Fotos und Informationen zum Projekt.