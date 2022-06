Zurück zum Anfang

Der Gestaltungsplan gab eine strikte Bauweise vor, an dem sich die Architekten orientieren mussten. Lediglich Holzbauten in Strickbauweise waren zulässig. Der Sockelteil sollte in Naturstein oder Beton ausgeführt und das Dach zum Abschluss in Form von Valsersteinplatten abgerundet werden.

Neben der Verwendung der Materialien gab es zudem Auflagen, was die Ausrichtung der Häuser anging. Es wurde festgelegt, dass sich die Gebäude auf einer Linie bergseitig aufreihen und den Abschluss des Dorfes markieren sollen.

Erschlossen werden die beiden Häuser von der Talseite in einem ausgebildeten Binnenraum, der sich zwischen den proportional unterschiedlichen Gebäuden befindet.