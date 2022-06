Patchwork neu aufgelegt

Wer genug hat vom üblichen weiß-beige-grauen Flieseneinerlei, kann sein Bad oder seine Küche mit bunten Patchwork-Fliesen aufpeppen. Ob man sich dabei für den traditionellen Country-Style entscheidet oder die hippe Großstadtvariante, bleibt jedem selbst überlassen. So oder so ergibt sich ein spannender Look, der Spaß macht und Leben in die Bude bringt.