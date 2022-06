Dunkle Schale, heller Kern

Von der unterhalb des Hangs verlaufenden Straße aus wird deutlich, wie das Haus in den Berg gebaut wurde. Das betonierte Erdgeschoss sichert dabei die Hanglage und bildet zugleich den Zugang zur zentralen Treppenerschließung und dem Architekturbüro, das sich im Haus befindet. Darüber wurde der zweigeschossige Holzbau errichtet, in dem sich – der exponierten Lage sei Dank – in jedem Raum ein spezifischer Ausblick auf die Umgebung bietet. Diese Integration des Außenbereichs in das Wohnkonzept ist das eigentliche Entwurfsthema des Hauses, das übrigens auch in Sachen Nachhaltigkeit punkten kann und die Anforderungen des Minergie Eco Standards erfüllt.