Coole Kombination aus Alt und Neu

Wenn es um das persönliche Traumhaus geht, träumen die einen von traditioneller Architektur mit rustikalem Charme und lokalem Bezug, während andere den hypermodernen Flachdachbau mit großen Fensterflächen und maximalem Minimalismus bevorzugen. Doch warum soll man sich für eine der beiden Richtungen entscheiden, wenn man auch beides auf einmal haben kann? Immer öfter stoßen wir hier bei homify auf Projekte, die das Beste aus beiden Welten kombinieren und so außergewöhnliche, einzigartige und unverwechselbare Gebäude entstehen lassen. So machten es auch unsere portugiesischen Experten von ABPROJECTOS, als sie die Aufgabe erhielten, ein heruntergekommenen Landwirtschaftsgebäude aus Naturstein den Ansprüchen an moderne Wohn- und Lebensqualität anzupassen.