Das Bienenstock-Haus

Zentral platziert findet sich in der Lobby des Hauses ein Kamin. Der Boden ist in diesem Bereich mit Keramikfliesen ausgelegt, denen eventueller Funkenflug nichts ausmacht. Ein Esstisch sowie eine Sofalandschaft bieten viele gemütliche Sitzgelegenheiten für die ganze Familie. Eine Treppe führt hinauf in das Obergeschoss, wo sich ein Lesesessel und Bücherregale befinden. Statt Leseecke ließe sich auch ein Arbeitsbereich mit Blick auf den Garten an dieser Stelle einrichten.