Gemütliche Waldhütte deluxe

Das Innere des Hauses präsentiert sich überraschend großzügig und lichtdurchflutet, was man beim ersten Blick auf das Äußere nicht unbedingt vermutet hätte, denn zur Straße hin waren kaum große Fensteröffnungen zu sehen. Auf der Rückseite öffnet sich das Holzhaus jedoch mit größeren Glasfronten seiner Umgebung und lässt das natürliche Tageslicht ungehindert in den Innenraum. In der Küche vereinen sich moderner Purismus und gemütlicher Country Chic zu einem eleganten, freundlichen und einladenden Gesamteindruck. Hier macht Kochen gleich doppelt so viel Spaß!