Architekturzeitreise vom 18. ins 21. Jahrhundert

Die kleinen, engen und düsteren Zimmer des alten Hauses entsprachen so gar nicht mehr dem heutigen Verständnis von modernem Wohnen. Dementsprechend wurden vor allem im Erdgeschoss so viele Zwischenwände wie möglich herausgenommen, sodass ein offener, lichtdurchfluteter Grundriss entstand, in dem die Funktionen Wohnen, Essen und Kochen nahtlos ineinander übergehen. Um ein Gesamtbild zu gewinnen, das trotzdem noch die Geschichte und die Tradition des historischen Hauses würdigt, setzte man bei der Gestaltung auf natürliche Farben und Materialien und legte an einigen Stellen die originale Natursteinwand frei. Auch die ans Wohnhaus angeschlossene Kapelle blieb erhalten.