Das Drei-Schichten-Haus

Das Haus verfügt über einen annähernd quadratischen Grundriss auf drei Ebenen. Im Laufe der Jahre war an vielen Stellen zugebaut worden und die ursprünglich klare Organisation des Hauses wurde somit immer verschachtelter. Im Zuge der Sanierungs- und Umbauarbeiten stellten unsere Experten die ursprüngliche Klarheit wieder her – ebenso wie die wunderbare Aussicht auf allen Ebenen. Das Erdgeschoss, in dem sich Küche und Esszimmer befinden, erstrahlt nun als Sockel in weißem Putz, darüber kleidet die Holzfassade mit horizontalen Latten in unterschiedlichen Stärken die privateren Wohngeschosse.